Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 20 января, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик благодарен президентам Турции и Сербии Реджепу Эрдогану и Александу Вучичу за то, что они выступают за соблюдение Дейтонского соглашения и налаживание диалога между государствообразующими народами в БиГ. Об этом Додик заявил 19 января.

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам Додика, диалог является единственным методом решения всех проблем в БиГ.

«Эрдоган — великий государственный деятель. Его подход к ситуации в БиГ таков, что он не действует пристрастно и не поддерживает бошняков. У него больше симпатий к этой стороне, но он старается понять ситуацию, понять другие народы в БиГ. Он понимает, что нужно сохранить Дейтонское соглашение, несмотря на некоторые его недостатки. Нужно сохранить диалог и договоренности, достигнутые между тремя народами БиГ. Я благодарен Вучичу и Эрдогану», — цитирует агентство «Танюг» слова Додика.

Напомним, что до встречи с президентом Турции в Анкаре 18 января Вучич попросил Додика пересмотреть решение о бойкоте работы органов власти Боснии и Герцеговины со стороны представителей Республики Сербской. При этом закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который в уголовное законодательство БиГ ввел бывший верховный представитель Валентин Инцко и из-за которого представители сербской автономии начали бойкот, по-прежнему в силе.