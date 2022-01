Нью-Йорк, США, , 23:56 — REGNUM Американская экспериментальная инди-группа Animal Collective представила новую композицию Strung With Everything в качестве третьего сингла из своего будущего альбома Time Skiffs, который должен выйти в феврале 2022 года. Об этом 19 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа группы Animal Collective Официальный YouTube-канал группы Animal Collective

Strung With Everything — первый релиз Animal Collective в 2022 году. Вместе с новой песней в будущем альбоме будут представлены прошлогодние синглы Walker и Prester John. Новый трек сопровождается музыкальным клипом от режиссера Эбби Портнер, которая также разрабатывает и анимирует видеоконтент для живых выступлений группы.

Time Skiffs последует за альбомом Animal Collective 2016 года Painting With. Новая пластинка выйдет 4 февраля на лейбле Domino Recordings.

