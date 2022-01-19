Вашингтон, 19 января, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Отставание Соединённых Штатов от России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений обусловлено тем, что американские военные хотят добиться решения иных задач, нежели российские и китайские, заявил 19 января министр ВВС США Фрэнк Кендалл на онлайн-семинаре Центра в поддержку новой американской безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«У нас иной набор целей, нежели те, относительно которых беспокоятся они», — заявил Кендалл.

При этом он рассказал, что стоимость разработки таких вооружений очень высокая, хотя они и имеют высокую эффективность.

«Они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать», — пояснил министр ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2021 года в США снова потерпели неудачу испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Предыдущие неудачные испытания прошли в июле и апреле.

При этом Россия уже приняла на вооружение три образца гиперзвуковых ракет, а Китай провел успешные испытания подобных систем вооружения.