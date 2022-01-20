Москва, , 00:15 — REGNUM Неспособность Молдавии оплачивать поставляемый ей газ открывает перед Россией ряд возможностей. Об этом 20 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Карта Приднестровья

По словам политолога, можно было бы пойти навстречу Кишинёву в том случае, если он пойдет на определённые политические решения, прежде всего — относительно Приднестровья.

«Если государство неспособно платить валютой за ресурсы, пусть расплачивается геополитическими решениями. Переговоры по статусу Приднестровья давно зашли в тупик, пора их оттуда вывести. Также весьма интересно было бы обсудить отказ страны от интеграции в НАТО, движение в сторону ЕАЭС и многое другое» — подытожил Безпалько.

Напомним, что «Газпром» заявил о возможном отключении Молдавии от поставок газа ввиду отсутствия авансовых платежей.