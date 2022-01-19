Алжир, 19 января, 2022, 23:50 — ИА Регнум. О временном прекращении работы школ в Алжире сообщили 19 января в пресс-службе канцелярии президента республики Абдельмаджида Теббуна.

(сс) Poudou99 Алжир

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Школы приостановят работу с 20 января на десять дней. Решение принято на внеочередном совещание по ситуации с COVID-19 после того, как выяснилось: среди учащихся выросло число заболевших.

Что касается высших учебных заведений, решение о том, продолжать ли занятия, должно быть принято руководством самих вузов — с учётом внутреннего распорядка.