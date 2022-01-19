Одесса, Украина, , 23:41 — REGNUM Столкновение пассажирского автобуса MAN с четырьмя легковыми автомобилями, а затем с деревом и стеной здания произошло в Одессе 19 января, сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.

Последствия аварии Гибдд.рф.г.13

Автобус столкнулся в Малиновском районе на улице Разумовской с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo. Водитель, которому стало плохо во время поездки, потерял управление и выехал на полосу встречного движения.

После этого MAN, выехав на тротуар, врезался в дерево и в здание магазина. Водитель транспортного средства скончался по дороге в больницу. Госпитализирован водитель Chevrolet Aveo.

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