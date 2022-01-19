Нью-Йорк, США, 19 января 2022, 23:38 — REGNUM Американская инди-рок группа Big Thief вернулась с очередным синглом из своего нового двойного альбома Dragon New Warm Mountain I Believe In You под названием Simulation Swarm. Об этом 19 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из анимационного клипа группы Big Thief
Кадр из анимационного клипа группы Big Thief
Официальный YouTube-канал группы Big Thief

Simulation Swarm, любимая фанатами с живых выступлений Big Thief, войдет в двойной альбом группы вместе с предыдущими релизами Spud Infinity, No Reason, Time Escaping, Change, Certainty, Little Things и Sparrow.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс записи альбома длился четыре сессии. 45 песен были созданы в течение пяти месяцев на студии Сэма Эвиана Flying Cloud Recordings в штате Нью-Йорк (США), в каньоне Топанга (США), у горного хребта Скалистых гор (США) и в Тусоне (штат Аризона, США). В момент сведения материала число песен на альбоме сократилось до 20 треков.

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