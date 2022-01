Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Американская инди-рок группа Big Thief вернулась с очередным синглом из своего нового двойного альбома Dragon New Warm Mountain I Believe In You под названием Simulation Swarm. Об этом 19 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из анимационного клипа группы Big Thief Официальный YouTube-канал группы Big Thief

Simulation Swarm, любимая фанатами с живых выступлений Big Thief, войдет в двойной альбом группы вместе с предыдущими релизами Spud Infinity, No Reason, Time Escaping, Change, Certainty, Little Things и Sparrow.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процесс записи альбома длился четыре сессии. 45 песен были созданы в течение пяти месяцев на студии Сэма Эвиана Flying Cloud Recordings в штате Нью-Йорк (США), в каньоне Топанга (США), у горного хребта Скалистых гор (США) и в Тусоне (штат Аризона, США). В момент сведения материала число песен на альбоме сократилось до 20 треков.

Читайте развитие сюжета: Big Thief поделились двумя новыми песнями из будущего альбома