Берлин, 19 января, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о работе в штаб-квартире Всемирной организации в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает 19 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Отмечается, что бывший канцлер позвонила Генсеку ООН, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение.

Ранее Гутерреш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, который потенциально мог бы обслуживать все население мира за пределами национальных границ.

Консультативный совет по глобальным общественным благам — один из флагманских проектов Гутерреша по реформе ООН в рамках его второго срока полномочий, который начался в январе. В своем отчете о преобразовании ООН в минувшем году генеральный секретарь написал:

«Я попрошу консультативный совет высокого уровня, возглавляемый бывшими лидерами, определить глобальные общественные блага и другие области, представляющие общий интерес».

Напомним, представитель ХДС Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера ФРГ в 2021 году после 16 лет пребывания в должности. Её сменил представитель СДПГ Олаф Шольц.