Балтимор, США, , 00:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена должна предпринимать шаги против любого политического лидера, призывающего к объединению Албании и сепаратистского Косово. Об этом говорится в совместном отчете Университета Джона Хопкинса и Центра Вильсона, посвященном ситуации на Балканах и опубликованном 18 января.

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«Вашингтон должен четко дать понять (как это делал и в 2008 году, когда спонсировал независимость Косово), что любые формы раздела территории и «объединения» неприемлемы, и что против тех, кто продвигает подобные идеи, будут введены санкции», — цитирует издание Reporteri текст отчета.

По мнению американских экспертов, это особенно важно для отношений с Афинами, которые больше других членов НАТО и ЕС заинтересованы в том, чтобы избежать дестабилизации региона, вызванной переделом границ.

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил о том, что целью его политики является объединение Албании и Косово.