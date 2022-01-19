Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Послом США в Польше официально стал Марк Бжезинский. Сегодня, 19 января, он был приведёт к присяге, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Марк Бжезинский US Embassy Sweden

К присяге Бжезинского, сына экс-помощника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, привела американский вице-президент Камала Харрис. Церемония состоялась в здании имени Эйзенхауэра в комплексе Белого дома.

Напомним, кандидатуру Бжезинского на пост американского посла в Польше в августе прошлого года предложил президент США Джо Байден. Кандидатура прошла одобрение в Сенате.

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