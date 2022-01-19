Вашингтон, 19 января, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Послом США в Польше официально стал Марк Бжезинский. Сегодня, 19 января, он был приведён к присяге, сообщили в пресс-службе Белого дома.

US Embassy Sweden Марк Бжезинский

К присяге Бжезинского, сына экс-помощника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, привела американский вице-президент Камала Харрис. Церемония состоялась в здании имени Эйзенхауэра в комплексе Белого дома.

Напомним, кандидатуру Бжезинского на пост американского посла в Польше в августе прошлого года предложил президент США Джо Байден. Кандидатура прошла одобрение в Сенате.