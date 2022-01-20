Тирана, 20 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Албании Люльзим Баша за последнюю неделю уже несколько раз подвергался преследованиям. Каждое его появление на улице сопровождается травлей, оскорблениями и швырянием предметов. Таким образом сторонники альтернативного лидера Демпартии Сали Бериши пытаются оказать давление на Башу после неудачной попытки захвата штаб-квартиры Демократической партии. Об этом сообщает рупор албанской оппозиционной партии Lapsi.

Antje Wildgrube Сали Бериша

По данным журналистов, в ходе встречи Баши со своими сторонниками в городе Фиер произошло ожесточенное столкновение между сторонниками Баши и Бериши, в ситуацию вмешалась полиция.

Также политик столкнулся с агрессивными сторонниками Бериши при выходе из машины во вторник, 18 января, а также вечером того же дня у входа в отель в Тиране.

Сам Сали Бериша опубликовал видео с оскорблениями в отношении Баши на своей странице в социальных сетях, подтвердив причастность к инцидентам. Ранее политик организовал штурм штаб-квартиры Демпартии. Отметим, уже две недели политик откладывает проведение следующего протеста против Баши.

Напомним, Сали Бериша весной 2021 года был объявлен персоной нон-грата в США. Осенью 2021 года он был исключен Башей из руководства партии и лишен депутатского мандата. В ответ Бериша начал сбор сторонников и попытался сместить Башу с поста главы партии.