Киев, , 00:07 — REGNUM «Газпрому» гораздо важнее защита собственных коммерческих интересов, а не российских национальных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Газпром Thawt Hawthje

«Россия постоянно продолжает в ущерб себе вступать в невыгодные экономические соглашения. В частности, осуществлять под давлением «Газпрома» транзит через Украину. «Газпрому» важнее сертифицировать «Северный поток-2», чем защищать наши национальные интересы. Тем самым, осуществляется поддержка нашего геополитического противника — Украины. Потому что транзит — это и есть поддержка. Но «Газпрому» наплевать на то, что мы поддерживаем таким образом нашего геополитического противника. Ему главное, чтобы сертифицировали «Северный поток-2», — сказал эксперт.

Напомним, что строительство, идущего через Балтийское море, магистрального газопровода «Северный поток-2» началось в 2018 году, и в 2022 году планируется его пуск в эксплуатацию.