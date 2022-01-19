Киев, 20 января, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Газпрому гораздо важнее защита собственных коммерческих интересов, а не российских национальных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Thawt Hawthje Газпром

«Россия постоянно продолжает в ущерб себе вступать в невыгодные экономические соглашения. В частности, осуществлять под давлением Газпрома транзит через Украину. Газпрому важнее сертифицировать «Северный поток — 2», чем защищать наши национальные интересы. Тем самым осуществляется поддержка нашего геополитического противника — Украины. Потому что транзит — это и есть поддержка. Но Газпрому наплевать на то, что мы поддерживаем таким образом нашего геополитического противника. Ему главное, чтобы сертифицировали «Северный поток — 2», — сказал эксперт.

Напомним, что строительство идущего через Балтийское море магистрального газопровода «Северный поток — 2» началось в 2018 году, и в 2022 году планируется его пуск в эксплуатацию.