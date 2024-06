Даллас, США, 19 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Американская психоделичная соул-группа Khruangbin и соул-певец Леон Бриджес выпустили новый совместный сингл Chocolate Hills, вторую песню из их предстоящего совместного мини-альбома Texas Moon. Об этом 19 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Khruangbin Кадр из клипа группы Khruangbin

Chocolate Hills появится на их совместном мини-альбома с прошлогодним синглом B-Side, а также станет первым релизом Khruangbin с момента выхода мини-альбома Texas Sun в апреле 2020 года. Texas Moon — второй совместный релиз Khruangbin и Леона Бриджеса. Участники Khruangbin рассказали о новом сингле: «Без радости не может быть реального взгляда на печаль. Без солнечного света дождь мешает растениям расти. Как может быть солнце без луны?»

Выход мини-альбома Texas Moon назначен на 18 февраля, пластинка будет выпущена на лейбле Dead Oceans.