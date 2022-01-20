Москва, , 00:09 — REGNUM У Молдавии попросту нет денег, чтобы оплатить поставляемый Россией газ. Такое мнение 19 января высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

Долги за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Суть проблемы с Молдавией в том, что формула ценообразования в новом контракте «Газпрома» и «Молдовагаза», который действует с ноября, все-таки в большей степени привязана к стоимости газа на спотовом рынке, с лагом примерно в полгода», — заявил эксперт.

Он напомнил, что полгода назад цены на спотовых рынках Европы стали активно расти. Это привело к тому, что сейчас цена российского газа также быстро растет. Если в ноябре стоимость газа составляла примерно $450 за тыс. куб. м., в декабре примерно $550, то теперь — около $650. Внутренние цены на газ в Молдавии правительство разрешило поднять только до $430 за тыс. куб. м. Вот и получается, что «Молдовагаз» продает газ на внутреннем рынке по $430, а покупает в январе у Газпрома по $650.

«Естественно, у «Молдовагаза» возникает кассовый разрыв. Т. е. у него просто денег нет, ему неоткуда взять деньги, так как он не может продавать сам газ дороже. Ему запрещают поднимать цены власти страны», — пояснил Юшков.

Ну, а Газпром, естественно, не может отдавать газ, когда ему не платят. Власти Молдавии и тарифы не хотят поднимать, так как в этом случае они потеряют популярность, и не хотят давать «Молдовагазу» деньги из бюджета, чтобы покрыть его кассовый разрыв, пояснил эксперт.

«Газпром, видимо, будет занимать жесткую позицию, так как раньше он уже сделал это публично. Было четко заявлено, что Газпром согласился на контракт со скидкой, но в обмен потребовал, чтобы контракт строго соблюдался. И первый же платеж Молдавия не смогла сделать вовремя», — отметил политолог.

После этого Газпром публично предъявил ультиматум, требуя, чтобы ему заплатили в течении трёх дней. В итоге ему так и не заплатили и он согласился подождать еще два дня. «Тогда Газпром сказал, что это последний раз, и вот сейчас опять не платят», — напомнил Юшков.

Если Газпром и дальше будет угрожать, а потом ничего не делать, то скоро его вообще начнут игнорировать, отметил аналитик. Так что стоит ожидать, что он может пойти хотя бы на сокращение поставок, полагает Юшков.

Игорь Юшков Отключить Молдавию полностью сложно из-за того, что сейчас разгар отопительного сезона и люди просто замерзнут без газа, все это непременно превратят в политический вопрос. Думаю, что пока идёт игра «кто первый испугается». Руководство Молдавии ждет, что Москва испугается отключать целую страну зимой от газа, так как тогда ее назовут кровожадной. А Газпром рассчитывает, что Кишинев испугается и все-таки выделит деньги из бюджета «Молдовагазу» на оплату поставок.

Напомним, что в январе возникла угроза прекращения поставок газа в Молдавию из-за неплатежей.