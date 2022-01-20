Москва, 20 января 2022, 00:09 — REGNUM У Молдавии попросту нет денег, чтобы оплатить поставляемый Россией газ. Такое мнение 19 января высказал ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
«Суть проблемы с Молдавией в том, что формула ценообразования в новом контракте «Газпрома» и «Молдовагаза», который действует с ноября, все-таки в большей степени привязана к стоимости газа на спотовом рынке, с лагом примерно в полгода», — заявил эксперт.
Он напомнил, что полгода назад цены на спотовых рынках Европы стали активно расти. Это привело к тому, что сейчас цена российского газа также быстро растет. Если в ноябре стоимость газа составляла примерно $450 за тыс. куб. м., в декабре примерно $550, то теперь — около $650. Внутренние цены на газ в Молдавии правительство разрешило поднять только до $430 за тыс. куб. м. Вот и получается, что «Молдовагаз» продает газ на внутреннем рынке по $430, а покупает в январе у Газпрома по $650.
«Естественно, у «Молдовагаза» возникает кассовый разрыв.
Ну, а Газпром, естественно, не может отдавать газ, когда ему не платят. Власти Молдавии и тарифы не хотят поднимать, так как в этом случае они потеряют популярность, и не хотят давать «Молдовагазу» деньги из бюджета, чтобы покрыть его кассовый разрыв, пояснил эксперт.
«Газпром, видимо, будет занимать жесткую позицию, так как раньше он уже сделал это публично. Было четко заявлено, что Газпром согласился на контракт со скидкой, но в обмен потребовал, чтобы контракт строго соблюдался. И первый же платеж Молдавия не смогла сделать вовремя», — отметил политолог.
После этого Газпром публично предъявил ультиматум, требуя, чтобы ему заплатили в течении трёх дней. В итоге ему так и не заплатили и он согласился подождать еще два дня. «Тогда Газпром сказал, что это последний раз, и вот сейчас опять не платят», — напомнил Юшков.
Если Газпром и дальше будет угрожать, а потом ничего не делать, то скоро его вообще начнут игнорировать, отметил аналитик. Так что стоит ожидать, что он может пойти хотя бы на сокращение поставок, полагает Юшков.
Напомним, что в январе возникла угроза прекращения поставок газа в Молдавию из-за неплатежей.