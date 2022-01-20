Приштина, Сербия, 20 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Суд первой инстанции в Приштине 19 января приговорил к условному осуждению сроком два года участницу террористической группировки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, испытательный срок для женщины будет составлять три года. Если в течение этого срока она совершит уголовное преступление, то будет отбывать два года в тюрьме за вычетом месяца, проведенного под домашним арестом.

Женщина обязана регулярно совершать визиты к психологу или другому специалисту в соответствии с рекомендациями суда в течение двух лет.

19 января США пообещали Косово помощь в борьбе с терроризмом и коррупцией. Напомним, Косово при содействии США эвакуировали из Сирии более сотни своих граждан — бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их родственников.