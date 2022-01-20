Приштина, Сербия, 20 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 января заявил, что в настоящее время его правительство ведет работу по поиску долгосрочного решения, которое поможет Косово выйти из энергетического кризиса.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что причиной кризиса стал нелинейный рост цен на электроэнергию.

Курти признал, что рекомендованное Офисом по регулированию энергии повышение цен станет тяжелым бременем для граждан, однако отметил, что офис является независимым институтом и правительство не могло повлиять на его решение.

Политик подчеркнул, что рост цен на электроэнергию произошел на внешнем, международном рынке электроэнергии. Косовская же энергетическая корпорация КЕК не повышала цен на электроэнергию. Курти пообещал выделить 75 евро с целью предотвратить рост платежей за электроэнергию для семейных хозяйств, потребляющих менее 600 кВт⋅ч.