Москва, , 23:43 — REGNUM Мухтар Аблязов не может заниматься никакой реальной политической деятельностью. Об этом 19 января заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Мухтар Аблязов Ablyazov.org

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«Беглый преступник, находящийся трижды в международном розыске (мандат России, мандат Великобритании и в 2013 г. мандат Украины) Мухтар Аблязов будет немедленно арестован, как только покинет территорию Франции. О какой политической деятельности тут можно говорить?», — заявил эксперт.

Франция и другие западные государства не обладают никакими рычагами воздействия на Казахстан, уверен политолог. Эта страна вне их юрисдикции. Тем более, что все бывшие советские республики уже давно поняли, что Запад не признаёт суверенитета ни одного государства мира. Территория бывшего СССР интересует империалистов исключительно с точки зрения разграбления ресурсов, убеждён эксперт.

Александр Артамонов Кстати, помимо Франции, в Казахстане уже успели отметиться и американские «товарищи». Речь идёт о компании «Cameco», которой совместно владеет американский, британский и канадский капитал. Впрочем, чего ожидать, когда советником Назарбаева и его фактическим представителем в Соединённом Королевстве был бывший премьер-министр Тони Блэр. Так что за Аблязовым стоит не совсем Франция, а, скорее всего, «мировая закулиса», ставленником которой является, в том числе, и Макрон, стесняющийся говорить на родном французском за рубежом. Аблязов же близок более близок британскому Royal Bank of Scotland, нежели французским банкирам.

Напомним, что Мухтар Аблязов собирается обратиться к президенту Франции Эммануэлю Макрону на предмет помощи в деле смены власти в Казахстане.