Тирана, , 01:02 — REGNUM Совет министров Албании 19 января освободил от должности нынешнего омбудсмена — государственного адвоката Бринильду Лилё. Ее заменит Одисе Мочка.

«Европейский институт омбудсмена» Eoi.at

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, государственный адвокат — лицо, занимающееся предоставлением юридической помощи, служащее в центральном государственном аппарате.

Его задачей является представительство и защита в суде имущественных интересов государства, предоставление консультаций центральным государственным институтам и образованиям, а также разрешение конфликтов между институтам государственной администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый президент Албании допрошен прокуратурой