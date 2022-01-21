Тирана, 21 января 2022, 01:02 — REGNUM Совет министров Албании 19 января освободил от должности нынешнего омбудсмена — государственного адвоката Бринильду Лилё. Ее заменит Одисе Мочка.
Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, государственный адвокат — лицо, занимающееся предоставлением юридической помощи, служащее в центральном государственном аппарате.
Его задачей является представительство и защита в суде имущественных интересов государства, предоставление консультаций центральным государственным институтам и образованиям, а также разрешение конфликтов между институтам государственной администрации.
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