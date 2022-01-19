Виго, Испания, , 22:57 — REGNUM 19 января в Виго на стадионе «Балаидос» «Сельта» в матче 21-го тура испанской Примеры 2021/22 одержала уверенную победу над «Осасуной» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Игроки ФК «Сельта» Celtavigo.net

Забитыми мячами в составе хозяев отметились фланговый защитник Уго Мальо (29' Франко Серви) и 26-летний испанский нападающий Санти Мина (38' Яго Аспас).

Желтые карточки получили Хавьер Галан (31'), Икер Бенито (84') и Начо Видаль (90+2'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро.

Составы команд:

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Аиду, Галан, Суарес (Тапиа, 60'), Бельтран (Йокушлу, 79'), Серви (Нолито, 79'), Мендес (Солари, 71'), Аспас, Мина (Гальярдо, 71').

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Крус, Вальдес (Торрес, 79'), Дюфур, Монкайола, Брашанац, Торро (Авила, 68'), Баржа (Бенито, 78'), Гарсия (Санчес, 79'), Будмир (Гарсия, 69').

«Сельта», обыграв «Осасуну», набрала 26 очков и поднялась на двенадцатую позицию в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 25-ю очками опустилась на тринадцатую строчку.