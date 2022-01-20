Берлин, , 00:16 — REGNUM Закон об обязательной вакцинации от коронавируса в Германии должен быть принят не позднее апреля 2022 года. Об этом заявил 19 января федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах, передаёт Deutsche Welle.

Карл Лаутербах

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Ряд специалистов в ФРГ считает, что штамм коронавируса «Омикрон», являющийся более заразным, но менее агрессивным, может привести к завершению пандемии. Вместе с тем Лаутербах предостерёг от ложных надежд.

Министр разделяет мнение таких экспертов, как берлинский вирусолог Кристиан Дростен, который полагает, что в какой-то момент заразятся все, однако это не означает, что вакцинация не нужна.

Лайтербах подчеркнул, что к осени могут появиться новые варианты вируса. «Мы останемся с пустыми руками, если у нас снова будет большое число непривитых людей, которых мы должны защищать, чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения», — отметил он.

Таким образом, по мнению министра, май является самым поздним сроком для подготовки к обязательной вакцинации: те, кто ещё не привит, должны пройти три цикла прививок к началу осени.