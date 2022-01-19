США пообещали Косово поддержку в борьбе с коррупцией
Приштина, Сербия, 19 января, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 19 января провел встречу с министром внутренних дел Косово Джелялем Свечлей.
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Джефф Ховеньер
На своей странице в социальной сети Twitter Ховеньер поблагодарил Косово за предоставление убежища афганским беженцам. Представитель США пообещал Косово поддержку в борьбе с терроризмом и организованной преступностью и в установлении верховенства права.
Напомним, 19 января в Косово была присуждена к условному заключению бывшая участница террористической группировки.