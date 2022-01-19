Берлин, , 23:49 — REGNUM Государственные облигации ФРГ в последнее время были в основном убыточным для инвесторов из-за отрицательных процентных ставок, но теперь они вновь начали получать деньги за свои кредиты, сообщает 19 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия

Впервые с начала мая 2019 года доходность трендовых десятилетних федеральных облигаций превысила нулевой процент и поднялась примерно до 0,02%. С другой стороны, доходность казначейских облигаций США уже выросла до 1,884% из-за перспективы повышения процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.

Сомнительно, что в Германии также удалось добиться устойчивого изменения тенденции. Ценные бумаги считаются трендовыми на рынках, но ключевая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), все еще находится на самом низком уровне и вряд ли вырастет в 2022 году. При этом некоторые центральные банки по всему миру уже изменили курс.

Рост инфляции, вероятно, будет фоном для роста доходности. Федеральное статистическое управление подтвердило свою оценку за декабрь 2021 года и в целом за прошлый год: инфляция выросла на 5,3% и 3,1% соответственно.

Таким образом, для инвесторов повышение процентных ставок является проблеском надежды. Потому что ввиду такого резкого роста потребительских цен бумаги продолжают нести убытки в реальном выражении, то есть по чистой прибыли.