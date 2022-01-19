Подгорица, , 22:58 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич инициировал смену вице-премьера Дритана Абазовича. Об этом Кривокапич сообщил 19 января на своей странице в «Твиттере».

В парламенте Черногории Skupstina.me

"Сегодня я внес в парламент Черногории инициативу по смене Дритана Абазовича. Я предложил на место нового вице-премьера министра финансов и социального обеспечения Милойко Спайича. Европа сейчас! За здоровую Черногорию!», — сказал Кривокапич.

Премьер Черногории опубликовал документ, в котором говорится, что правительство требует проведения внеочередного заседания парламента 3 февраля в 11 часов.

Напомним, что ранее депутаты «Гражданского движения УРА» Дритана Абазовича вместе с депутатами оппозиционных партий инициировали голосование о доверии правительству Здравко Кривокапича.