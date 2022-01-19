Берлин, , 23:42 — REGNUM Цены на недвижимость продолжают расти в крупнейших городах Германии — Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Дюссельдорфе, Штутгарте, Лейпциге, передаёт 19 января Deutsche Welle.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отмечают эксперты, рост цен обусловлен тем, что во многих городах построено недостаточно жилья, чтобы компенсировать приток людей за последнее десятилетие.

«Спрос не нарушен, предложение ограничено, цены растут», — констатировала заместитель председателя Гамбургского экспертного комитета Соня Андресен. По её словам, в связи с этим многие люди ищут квартиры и дома на окраинах.

Повышение цен также отражено в обзорах Федерального статистического управления ФРГ. Так, в III квартале 2021 года жильё в стране подорожало в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост цен вызывает тревогу и у экономистов. В частности, Немецкий институт экономических исследований (DIW) недавно предупредил о риске образования пузырей на рынке недвижимости в ряде крупных городов. В институте считают, что в ближайшие годы можно ожидать коррекции цен в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, а также в других городах.