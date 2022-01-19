Берлин, 19 января, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Цены на недвижимость продолжают расти в крупнейших городах Германии — Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Дюссельдорфе, Штутгарте, Лейпциге, передаёт 19 января Deutsche Welle.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Как отмечают эксперты, рост цен обусловлен тем, что во многих городах построено недостаточно жилья, чтобы компенсировать приток людей за последнее десятилетие.

«Спрос не нарушен, предложение ограничено, цены растут», — констатировала заместитель председателя Гамбургского экспертного комитета Соня Андресен. По её словам, в связи с этим многие люди ищут квартиры и дома на окраинах.

Повышение цен также отражено в обзорах Федерального статистического управления ФРГ. Так, в III квартале 2021 года жильё в стране подорожало в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост цен вызывает тревогу и у экономистов. В частности, Немецкий институт экономических исследований (DIW) недавно предупредил о риске образования пузырей на рынке недвижимости в ряде крупных городов. В институте считают, что в ближайшие годы можно ожидать коррекции цен в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, а также в других городах.