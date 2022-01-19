Берлин, , 23:16 — REGNUM Египет многие годы является основным импортёром немецкого оружия. Только в 2021 году Германия одобрила поставки вооружения в Египет на общую сумму 4,34 миллиарда евро. «Зелёный» политик Омид Нурипур призвал положить конец данной практике, передаёт 19 января агентство Deutsche Welle.

Германия (сс) Hans

«Экспорт немецкого оружия в Египет и Саудовскую Аравию должен быть запрещён, учитывая проблематичную политику обеих стран», — заявил Нурипур, указав на систематические нарушения прав человека в обеих странах и их участие в военных операциях в Йемене.

«В Египте более 60 тысяч политзаключенных, и для них было построено двузначное число новых тюрем. В ливийском конфликте Египет также неоднократно нарушал договорённости международного сообщества, включая поставки оружия и военную логистику», — отметил политик.

Отметив, что запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию действует с ноября 2018 года. Основная причина — участие королевства в Йеменской войне. Поводом для этого стало убийство журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Египет, как и некоторые другие арабские страны, является частью возглавляемого Саудовской Аравией военного альянса, поддерживающего правительство Йемена против повстанцев-хуситов.