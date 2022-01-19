Барселона, Испания, 19 января, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави подтвердил, что руководство клуба переговоры с 22-летним центральным защитником сборной Уругвая Рональдом Араухо на предмет продления контракта.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Продление контракта с Араухо является приоритетом для нас. Он экстраординарный защитник», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Рональд Араухо перешел в «Барселону» 29 августа 2018 года из уругвайского клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Араухо, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо принял участие в 22-х матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Гранады» и «Севильи».