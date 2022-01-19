Берлин, 19 января, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии инициировали более 12 тысяч расследований по фактам распространения поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает 19 января немецкое агентство Deutsche Welle.

(сс) qimono Вакцинация

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Отмечается, что лидерами по числу выявленных нелегальных операций с прививочными картами и сертификатами являются Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

Одним из наиболее резонансных эпизодов стали проведённые в начале декабря обыски в Касселе, в ходе которых было изъято в общей сложности 800 бланков прививочных карточек, наклеек, штампов и другого поддельного оборудования. Месяцем ранее при обыске квартиры во Франкфурте-на-Майне было обнаружено 146 бланков прививочных карт.

«К сожалению, мы должны предположить, что существует большое количество незаконных случаев предоставления карт вакцинации», — заявили в мюнхенском правительстве, отметив, что пользователям поддельных прививочных карт грозит больше, чем потеря работы и штраф или испытательный срок.

Отмечается, что резкий рост случаев фальсификации документов по вакцинации начался в Германии с принятием новых ограничительных мер по сдерживанию коронавирусной инфекции.