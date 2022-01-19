Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Организация Объединённых Наций обеспокоена условиями содержания заключённых в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. Об этом заявил на брифинге 19 января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Прибытие задержанных в тюрьму Гуантанамо. Январь 2002 года Shane T. McCoy, U.S. Navy

«ООН выражает серьёзную озабоченность вопросом Гуантанамо и отношением к заключённым в этой тюрьме», — сказал он.

Таким образом представитель Генсека ООН прокомментировал замечание одного из журналистов о том, что администрация президента США Джо Байдена до сих пор не закрыла тюрьму Гуантанамо, несмотря на предвыборные обещания, а также выделяет на неё дополнительное финансирование.

Напомним, что указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо был подписан ещё в 2009 году президентом США Бараком Обамой, однако спецучреждение продолжает функционировать до сих пор.