Тирана, , 22:55 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 7859 человек выявили 2643 новых случая заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1692. Об этом сообщило вечером 19 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, памятник Скандербегу Chris Walts

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 239 129 случаев заражения коронавирусом, 212 879 человек излечились, скончались 3283 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 128 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 22 697, это число стремительно возрастает, при этом около половины — 10 852 — выявленных активных заражений приходятся на Тирану.

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