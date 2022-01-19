Рим, , 22:39 — REGNUM В ближайшие две-три недели правительство Италии сообщит об очередных мерах по смягчению негативного эффекта стоимости газа и электричества для домохозяйств, сообщил в среду, 19 января, министр «по вопросам экологической трансформации» Роберто Чинголани.

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При этом власти намерены в обозримом будущем принять «структурное» решение по этому вопросу, чтобы им не приходилось каждый квартал искать средства, с помощью которых рост тарифов будет замедлен, добавил министр.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно, в 2022 году рост продолжился. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3,8 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц (с учетом бюджетной поддержки — на 65 евро).