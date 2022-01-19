Москва, , 22:54 — REGNUM Украинцы и русские — один народ, нужно прилагать усилия по донесению своей точки зрения до граждан Украины. Об этом 19 января корреспондентуИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия должна играть гроссмейстерскую игру. Вопрос в том, как добиться ухода американского игрока с той части шахматной доски, которая называется Украина». — заявил эксперт.

Политолог напомнил о том, что президент России в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» выступил с тезисом о том, что русские и украинцы, по сути и по истории — один народ.

«Они вместе формировали русскую нацию во время Российской империи и когда Россия именовалась Советским Союзом. В этом направлении и надо двигаться», — уверен Борисов.

Стратегическая задача России в том, чтобы способствовать сближению этих двух частей одного народа, в разоблачении той предательском роли, которую играет нынешняя киевская элита. «Цель в том, чтобы геополитический противник в лице США и его сателлиты уходили из восточнославянского пространства», — уверен политолог.

Все остальное — это вопрос тактики. Руководство России дало недвусмысленно понять, что та часть русского народа, которая живет в ЛНР и ДНР, может положиться Россию, что в случае нападения Россия её защитит. Здесь дополнительные символические шаги, как поставки вооружений и политическое признание республик, пока даже не нужны. Вопрос признания ЛНР и ДНР со стороны России и без того зреет с каждым новым гражданином России на Донбассе, который получает паспорт РФ, считает Борисов.

С теми гражданами Украины, что находятся по ту сторону линии разграничения, надо вести разъяснительную работу на объединение, полагает эксперт.

«Если мы говорим, что Россия и Украина — братья, то значит, что «Крым наш» означает, что он наш общий. Россия лишь обезопасила полуостров и народ Крыма от сил НАТО и от бандеровской сволочи. Также и в отношении всей Украины — надо объяснить, что вхождение в эффективный военный блок ОДКБ обезопасит Украину от всех дальнейших бед и переворотов», — пояснил эксперт.

Политолог задаётся вопросом: может ли признание и заключение ряда двусторонних договоров между ЛНР и ДНР с одной стороны и Россией — с другой стороны, о дислокации контингента ВС России остудить горячие головы в Киеве и способствовать разложению самых агрессивных сил киевского режима?

«На мой взгляд, решение о признании республик ещё не назрело», — считает Борисов.

Глубокое, исторически обоснованное изучение украинского вопроса наводит на мысль, что ответ на этот вопрос может быть скорее положительным, но не сейчас, а только в том случае, если киевский режим начнет полномасштабное наступление на ЛДНР, заключил политолог.

Напомним, что страны Запада начали активно вооружать Украину, некоторые из них направили на её территорию свои воинские контингенты и даже силы спецназа.