Москва, 19 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Украинцы и русские — один народ, нужно прилагать усилия по донесению своей точки зрения до граждан Украины. Об этом 19 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

«Россия должна играть гроссмейстерскую игру. Вопрос в том, как добиться ухода американского игрока с той части шахматной доски, которая называется Украина». — заявил эксперт.

Политолог напомнил о том, что президент России в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» выступил с тезисом о том, что русские и украинцы, по сути и по истории — один народ.

«Они вместе формировали русскую нацию во время Российской империи и когда Россия именовалась Советским Союзом. В этом направлении и надо двигаться», — уверен Борисов.

Стратегическая задача России в том, чтобы способствовать сближению этих двух частей одного народа, в разоблачении той предательской роли, которую играет нынешняя киевская элита. «Цель в том, чтобы геополитический противник в лице США и его сателлиты уходили из восточнославянского пространства», — уверен политолог.

Всё остальное — это вопрос тактики. Руководство России дало недвусмысленно понять, что та часть русского народа, которая живет в ЛНР и ДНР, может положиться на Россию, что в случае нападения Россия её защитит. Здесь дополнительные символические шаги, как поставки вооружений и политическое признание республик, пока даже не нужны. Вопрос признания ЛНР и ДНР со стороны России и без того зреет с каждым новым гражданином России в Донбассе, который получает паспорт РФ, считает Борисов.

С теми гражданами Украины, что находятся по ту сторону линии разграничения, надо вести разъяснительную работу на объединение, полагает эксперт.

«Если мы говорим, что Россия и Украина — братья, то значит, что «Крым наш» означает, что он наш общий. Россия лишь обезопасила полуостров и народ Крыма от сил НАТО и от бандеровской сволочи. Так же и в отношении всей Украины — надо объяснить, что вхождение в эффективный военный блок ОДКБ обезопасит Украину от всех дальнейших бед и переворотов», — пояснил эксперт.

Политолог задаётся вопросом: может ли признание и заключение ряда двусторонних договоров между ЛНР и ДНР с одной стороны и Россией с другой стороны о дислокации контингента ВС России остудить горячие головы в Киеве и способствовать разложению самых агрессивных сил киевского режима?

«На мой взгляд, решение о признании республик ещё не назрело», — считает Борисов.

Глубокое, исторически обоснованное изучение украинского вопроса наводит на мысль, что ответ на этот вопрос может быть скорее положительным, но не сейчас, а только в том случае, если киевский режим начнет полномасштабное наступление на ЛДНР, заключил политолог.

Напомним, что страны Запада начали активно вооружать Украину, некоторые из них направили на её территорию свои воинские контингенты и даже силы спецназа.