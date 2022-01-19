Белград, , 22:37 — REGNUM Депутат парламента Сербии от Сербской прогрессивной партии Братислав Югович не верит премьер-министру Анне Брнабич, заявившей, что правительство намерено расторгнуть договор о строительстве литиевого рудника с транснациональной корпорацией «Рио Тинто». Об этом Югович заявил 19 января.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

«Я верю членам и сторонникам Сербской прогрессивной партии. Огромное большинство нас выступает за то, чтобы на законодательном уровне запретить эксплуатацию лития. Эту проблему можно решить сразу же, если правительство Сербии предложит. Никто не понимает, почему премьер-министр это откладывает», — рассказал Югович в эфире телеканала Nova.

Депутат добавил, что в случае расторжения соглашения Сербия не будет платить штрафы.

Напомним, что сербская общественность выступает против строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» на западе Сербии, так как данный проект уничтожит окружающую среду этого региона страны. Уже два месяца в Сербии проходят протестные акции населения против эксплуатации лития. Тем не менее, власти страны заявляют о том, что отказ от проекта сулит государству финансовые затраты.