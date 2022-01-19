Киев, 19 января, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Граждане Украины не должны паниковать и скупать спички и гречневую крупу, заявил 19 января украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к нации, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

Владимир Зеленский

Зеленский обратился к гражданам Украины на фоне многочисленных сообщений СМИ о том, что «Россия скоро нападёт».

«Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», — сказал Зеленский.

По его словам, страна не хочет войны, но «готова к обороне».

Кроме того, Зеленский заявил, что сообщения о «нападении со стороны России» делаются с целью «атаковать» потенциальных инвесторов и украинский бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года практически ежедневно заявляют о нарастающей угрозе «российской агрессии» против Украины.