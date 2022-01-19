Сан-Себастьян, Испания, 19 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона 2021/22 сыграет с мадридским «Атлнтико». Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хавьером Алберола Рохасом.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Микель Мерино, Микель Оярсабаль, Андер Гевана, Айхен Муньос, Аднан Янузай, Давид Сильва, Робен Ле Норман, Александер Серлот.

«Атлетико»: Ян Облак, Шиме Врсалько, Фелипе Монтейро, Янник Феррейра Карраско, Марио Эрмосо Кансеко, Ренан Лоди, Коке, Родриго Де Пауль, Анхель Корреа, Эктор Эррера, Жоау Феликс.