, 22:28 — REGNUM Лишь 0,9% учителей итальянских школ отстранены от исполнение своих обязанностей за отказ делать прививку от коронавируса при отсутствии медотвода, заявил в среду, 19 января, министр образования Италии Патрицио Бьянки.

Норма была установлена осенью 2021 года. Помимо учителей, прививки являются обязательными для врачей и сотрудников правоохранительных органов, а с начала 2022 года — также для всех граждан старше 50 лет.

По данным на 19 января, в Италии умерли 142 205 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 434). Число подтвержденных носителей выросло на 192 320 (днем ранее — на 228 179). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 219 391 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены 2 626 590 человек (на 64 434 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,1 миллиона человек (более 78,3% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).