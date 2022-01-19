Стокгольм, , 22:21 — REGNUM Российское посольство в Швеции наблюдает беспрецедентную кампанию местных СМИ, раздувающих антироссийские страхи в обществе, сообщает 19 января агентство RT.

Солдат армии Швеции Mil.ru

Отмечено, что страхи по поводу «российского вторжения» тиражируются с подачи политиков Швеции.

Сотрудники российского диппредставительства фиксируют многочисленные обращения шведских граждан, которые просят «не нападать на Швецию».

«Рассматриваем эти опасения как прямой результат развёрнутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов», — заявляет посольство РФ в Швеции.

Подчеркивается, что Россия не намерена нападать на Швецию и настроена на выстраивание добрососедских отношений с этой страной.

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