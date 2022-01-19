Брентфорд, Великобритания, , 22:20 — REGNUM 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе команды на матч 17-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Брентфордом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду Realmadrid.com

«Брентфорд»: Йонас Лессль, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек Серенсен, Кристиан Нергор, Сержи Канос, Матиас Йенсен, Виталий Джанельт, Мадс Расмуссен, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд, Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду намерен покинуть «красных дьяволов», если клуб не сможет пробиться в Лигу Чемпионов УФА по итогам сезона.

На данный момент «манкунианцы» с 32-мя очками занимаю седьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.