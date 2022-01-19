Баку, 19 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 2 января в Казахстане начались акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных, а также погромами и поджогами зданий госучреждений во многих городах страны. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Официальный Баку воздержался от оценок происходящего, ограничившись общим дипломатическим заявлением главы МИД Дж. Байрамова на внеочередном заседании глав МИД стран — членов Организации Тюркских Государств. Нейтральная позиция Баку была также отмечена главой МИД России С. Лавровым, который, в частности, сказал, что нервной реакции официального Баку на ввод войск ОДКБ в Казахстан они не наблюдали.

Сдержанность Баку можно расценить и как молчаливое недовольство политическим курсом России, и как пассивный протест против ввода войск ОДКБ в Казахстан, а также как поддержку официальным Баку Нурсултана Назарбаева, близкого друга Азербайджана. Интересно и то, что информацию о местонахождении бывшего президента Казахстана передал именно посол Казахстана в Азербайджане.

Примечателен официальный визит Алиева на Украину, состоявшийся на фоне обострения ситуации вокруг Украины, обвинений в адрес России в подготовке провокации для военного вторжения на Украину, во вводе войск ОДКБ в Казахстан.

Несмотря на отсутствие открытой критики официальных лиц, реакция ряда СМИ, политологов и экспертов была эмоциональной и негативной. Ниже приведены цитаты в переводе с азербайджанского языка.

Из партий с официальным заявлением выступил только оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС), в котором осудил ввод войск ОДКБ в Казахстан. Как говорится в заявлении, войска ОДКБ были введены в нарушение устава организации.

Ильхам Исмаилов, председатель Центра сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов:

«Россия фактически использует ОДКБ как инструмент для активизации этого никогда не практикуемого военного блока и использует его как инструмент для углубления напряженности между Россией и НАТО. … Мы можем рассматривать нападение России на Казахстан как продолжение политики агрессии против Украины и Грузии».

Али Фуат Гекчя, турецкий политолог и бывший депутат парламента, удостоенный золотой медали вооруженных сил Турции «За выдающееся мужество и самоотверженность»:

«Cобытия в Казахстане еще раз подтвердили необходимость создания объединенных тюркских полицейских сил по поддержанию мира. … Идея создания объединенного формирования силовых структур Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана обсуждалась еще в 2010 году, в период кровавых межнациональных столкновений в Кыргызстане. Тогда ни ОДКБ, ни какое-либо другое союзное с Кыргызстаном государство не помогло местным властям остановить кровопролитие. … Исходя из опыта Приднестровья или Абхазии, никто не может сказать, когда военные России уйдут из Казахстана…»

Натиг Джафарли, экономист, исполнительный секретарь партии REALв интервью Hurriyyet:

«Нереально, чтобы в такой авторитарной стране, как Казахстан, правоохранительные органы проигнорировали бы эти митинги и просто наблюдали со стороны. Речь идет о начале событий. Далее в качестве первого шага стало отстранение Назарбаева, а Токаев получил помощь после того, как обязался выполнять указания Москвы. И сегодня, к сожалению, российские войска уже в Казахстане. В конце концов спокойствие будет достигнуто за счет российских военных. Казахстан не сможет отказаться от предложения России подписать союзное соглашение. Учитывая, что у России в Казахстане есть три десантные дивизии, а также военная база на Байконуре, страна отказаться не сможет. … Возможно присоединение Казахстана [к России — ИА REGNUM]. Шансов избежать нет и у Киргизии, так как слишком зависимая от Казахстана страна. На следующем этапе, естественно, Россия попытается присоединить к этому процессу Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Могут возникнуть сложности с Узбекистаном. Моноэтнический состав в этой стране выгоден узбекам. 40 процентов населения Казахстана составляют русские. В Таджикистане у России 4 военные базы. И, конечно, возможно взаимопонимание с Туркменистаном. На более позднем этапе под прицелом окажутся республики Кавказа. Украина, конечно же. В ближайшее время Россия может оккупировать значительную часть территории Украины.

Дело в том, что у Казахстана с Россией граница в 7600 километров. Это одна из самых протяженных межгосударственных границ в мире. В этом смысле нам повезло, что Ханкенди не имеет непосредственной границы с Россией. Это дает нам определенное преимущество. Наличие у России общих границ с Южной Осетией, Донбассом и Крымом стало решающим фактором в оккупации этих территорий.

Опасность в том, что если даже в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией будет подписано мирное соглашение, миротворцы, вероятнее всего, останутся там. Тогда вымышленную структуру в Ханкенди, которую Россия «фактически» признала, она может признать «юридически» и оставить там российских «миротворцев» по настоянию так называемого парламента».

Reaksiya TV. Гость — военный эксперт Адалят Вердиев:

«Токаев должен был обратиться за помощью к тюркоязычным государствам. Кто лучше Турции выполняет миротворческую миссию? Последними из Афганистана вышли турецкие и азербайджанские солдаты. Именно поэтому Токаева называют предателем. Он позвал не Турцию и Азербайджан, не Киргизию и Туркменистан, а армян. Называть его предателем — недостаточно. Казахский народ, тюркский мир никогда не простят ему этого. Токаев попытался запятнать тюркский народ, но не получилось. Народ уже выразил свое недовольство.

Киргизский народ тоже не захотел встать между Токаевым и казахским народом. Они не хотят идти туда для защиты интересов Токаева. Мы благодарим киргизский народ за правильную позицию. Токаев поставил под вопрос суверенитет Казахстана, поскольку туда прибыли русские, армянские и белорусские войска. Если даже количество армян там символическое, но 70 вооруженных человек тоже могут совершать убийства. Могут открыть огонь по местному населению. Мы знаем, что во время войны армяне с беспокойством восприняли поддержку казахов.

В 21-м веке мы уничтожили армянский народ. В то время, когда мы уничтожили все армянские мифы и идеи о сильной и непобедимой армии и героях-полководцах, Токаев дает согласие на ввод в страну армянских солдат… Вхождение туда армян и русских говорит о том, что они оккупанты. Токаев не сможет так легко их оттуда вывести, так как он уже у них в долгу. Он позвал русских, потому что его могли вытурить и выбросить. А что, народ этого не знает? Казахский народ достаточно бдительный в таких вопросах. Рано или поздно вытурят. … Почему Токаев позвонил не Эрдогану, а Пашиняну и в ОДКБ? Выходит, что он пытается расшатать единство тюркских государств. Токаев действует по указке России. Я не верю, что казахская полиция и армия не смогли обезвредить 100−200 митингующих и нужны были дополнительные войска. Какой ты после этого руководитель? Токаев — «черное лицо» тюркского мира».

Арастун Оруджлу, политолог в интервьюTeleqraf.com:

«Влияние Анкары в регионе очень ограничено. У Турции есть только один способ предотвратить эти угрозы — договориться с этими странами и для обеспечения их безопасности разместить в регионе свой венный контингент. К примеру, если Ташкент и Анкара договорятся, то в Узбекистане может быть дислоцировано около 5 тысяч турецких военнослужащих, что станет серьезной гарантией безопасности. Только так можно остановить Россию. Все остальные инструменты на данном этапе малоэффективны. Современный мир находится на этапе, когда государства, особенно такие? как Россия, в качестве решающего фактора считаются только с грубой военной силой».

На сайте HÜRRIYYƏT в материале под названием «Азербайджан ДОЛЖЕН ОБЪЕДИНИТЬСЯ с Турцией в форме конфедерации: чтобы избежать угрозы российской оккупации, официальный Баку должен незамедлительно подумать об этом» представлены мнения азербайджанских экспертов о событиях в Казахстане.

Мохаммед Асадуллазаде, председатель Южно-Кавказского института мира и безопасности, заместитель председателя партии «Национальный фронт»:

«Россия долгие годы не может добиться членства нашей страны в Евразийском союзе и ОДКБ. Даже после событий в Казахстане это не представляется возможным». «Нынешняя политика России угрожает безопасности Южного Кавказа. И Азербайджан только в рамках военного сотрудничества с Турцией сможет обеспечить свою безопасность. Турция — член НАТО, и политика Анкары отвечает геополитическим интересам НАТО. Асадуллазаде считает, что Россия не заинтересована в открытии границ между Арменией и Турцией и сделает все для сохранения кризиса в отношениях между Арменией и Азербайджаном. А Турция, в свою очередь, предпримет практические шаги против подобной политики России».

Самир Гумбатов, политолог:

«Чтобы защитить себя от «лап русского медведя», мы должны перейти к формату «Одна нация, одно государство», который служит интересам как Азербайджана, так и Турции! Словом, на фоне всего этого можно с полной уверенностью сказать, Азербайджан должен объединиться с братской Турцией в конфедерацию, чтобы избавиться от вполне реальной агрессии России, угрозы быть оккупированным Кремлем, чтобы застраховать себя, защитить свои национальные и государственные интересы. Если взглянуть назад, то можно увидеть, что единственной причиной распада нашей страны, ее оккупации и аннексии были неправильно построенные отношения с братской Турцией. Нужно извлечь уроки из истории, и, чтоб сохранить суверенитет и независимость, защитить себя от «лап русского медведя», мы должны перейти к формату «Одна нация, одно государство», который послужит интересам и Азербайджана, и Турции».

Мохаммед Асадуллазаде:

«Следует подчеркнуть, что различные круги пытаются вовлечь Казахстан в созданное Россией и Белоруссией Союзное государство, отдаляя его от Организации Тюркских государств. … Все это позволяет сказать, что план Путина по восстановлению СССР представляет угрозу для постсоветских стран, а также провоцируют кризис Организации Тюркских государств. По мнению председателя Совета старейшин тюркских государств академика Судеифа Имамвердиева, события в Казахстане — серьезный удар по тюркскому миру. Он считает, что подобные провокационные шаги являются угрозой для других тюркских государств, поэтому необходимо объединить усилия для совместной борьбы, нужно стремиться к скорейшей интеграции тюркских государств».

Reaksiya TV: Гость — председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу:

«На сегодня ясно одно: ООН потерпела крах. Нет никакой международной организации, которая гарантировала бы безопасность. Поэтому нужно немедленно менять дизайн мира. Что за организация ООН, если Россия, как Гитлер, вторгается и оккупирует любую страну, какую только пожелает. И все потому, что они когда-то были в составе СССР. Какое ты имел отношение к Азербайджану, например, до вхождения его в состав СССР, до 1800 года? Россия в девятом веке говорила на казахском языке. Сами русские несколько веков жили под правлением татар, Все территории в составе Золотой Орды, включая и Москву, принадлежали тюркским народам. Если ты возвращается на 100 лет назад, то я — на 200 лет. В таком случае ты должен покинуть Москву, потому что тогда она тебе не принадлежала».

ReaksiyaTV:Гость — Сардар Джалалоглу:

«Если Казахстан перейдет под влияние России, то это приведет к расколу всего тюркского мира, краху азербайджанских транснациональных проектов. Токаев является там формальным президентом, но это не означает, что он выражает волю народа. Весь народ говорит, что русские их оккупировали и выступают против Токаева, который в свое время сфальсифицировал выборы, были даже акции протеста. Политика России заключается в следующем: она приводит к власти своего шпиона, а потом говорит, что это народный избранник. Этот человек открыто нарушил конституцию Казахстана, все резолюции ООН, а также Устав ОДКБ.

Турции нужно немедленно поднимать этот вопрос, нужно собирать Совет безопасности ООН. Зачем собираться министрам иностранных дел Организации Совета Тюркских государств? Посмотрите, какое важное событие и какая несерьезная реакция. … Я не вижу в перспективе ухода русских из Казахстана. Для России это большой геополитический успех. Границы России уже дошли до границ Ирана, как во времена СССР, до границ Афганистана, Китая, где она граничит с Казахстаном. И Россия начнет играть в очень серьезные игры. Она контролирует все главные коммуникации,

Не только Турция, но и страны Европы до конца не осознали, что цель Путина не только Казахстан и Узбекистан. Путин хочет присоединить к России территории Польши, Финляндии, Болгарии. Все государства мира должны объединиться против агрессивной политики России и осудить согласно соответствующей резолюции ООН. Нужно блокировать экономику России, наложить жесткие санкции, разорвать все дипломатические [отношения], пока она не выйдет из Казахстана.

KANAL 13: Гость — Арастун Оруджлу, эксперт по вопросам безопасности:

«События в Казахстане были большой геополитической операцией, которая может перекинутся и на территорию Афганистана. И де-факто оккупация Казахстана за 2−3 дня, по мнению эксперта, показатель того, что это была предварительная и детально спланированная спецоперация. Высокие цены на газ были целенаправленно использованы в качестве искры, чтоб разжечь дальнейшие события. Вопрос в том, почему с участием Токаева. Для этого достаточно посмотреть на пройденный им путь.

Поскольку это геополитическая операция, вопрос только в рамках Казахстана не завершится. Под ударом оказался именно Казахстан, поскольку он отделял Россию от других стран Центральной Азии. Это большая полоса, один конец которой упирается в Китай, другой в Каспий и все оставшиеся страны Центральной Азии, где у России не сильные позиции. Известно, что Узбекистан и Туркмения не входят в ОДКБ. Из сказанного Лукашенко следует, что следующей целью станет Узбекистан. На самом деле, с геополитической точки зрения самым ключевым государством региона является не Казахстан, а Узбекистан. Я не принижаю геополитическую значимость Казахстана. Не зря же он был избран в качестве первой мишени.

Чем все это закончится — сложно сказать. Не исключено, что эта авантюра закончится ядерным ударом. Эта операция однозначно противоречит интересам Китая. Речь идет о намерении взять под контроль связывающие Китай с Западом и Европой дороги и коммуникации, которые проходят через территорию Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, по территории Афганистана и Пакистана. Россия поставила перед собой очень амбициозную цель. Перекрываются все дороги с севера, с северо-запада и запада. И Китай ставится перед фактом, что все эти коммуникации должны проходить по территории России и, конечно, на деньги Китая. Такова моя оценка этих процессов».