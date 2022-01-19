В Италии арестованы 22 человека за содействие нелегальной миграции
Лечче, Италия, 19 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии в среду, 19 января, в Лечче арестовали 22 человека по подозрению в содействии нелегальной миграции.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Международный масштаб предполагаемого преступного сообщества может в данном случае стать отягчающим обстоятельством.
Италия после 2019 года вновь открыла свои порты для нелегальных мигрантов, однако целенаправленный их «завоз» в страну по-прежнему считается преступлением.