Лечче, Италия, 19 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии в среду, 19 января, в Лечче арестовали 22 человека по подозрению в содействии нелегальной миграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Международный масштаб предполагаемого преступного сообщества может в данном случае стать отягчающим обстоятельством.

Италия после 2019 года вновь открыла свои порты для нелегальных мигрантов, однако целенаправленный их «завоз» в страну по-прежнему считается преступлением.