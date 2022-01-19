Анкара, 19 января 2022, 22:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля текущего года, сообщает 19 января телеканал CNN Türk.
Отмечено, что дата визита приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.
Ранее о намерении Эрдогана посетить Украину рассказал журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Детали и содержание визита пока не раскрываются.
Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «А зачем?» — Эрдоган зовет Путина и Зеленского на переговоры в Турцию