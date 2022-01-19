Анкара, 19 января 2022, 22:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля текущего года, сообщает 19 января телеканал CNN Türk.

Турция
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что дата визита приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.

Ранее о намерении Эрдогана посетить Украину рассказал журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Детали и содержание визита пока не раскрываются.

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