Стокгольм, 19 января, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 19 января пресс-служба шведской правительственной канцелярии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По утверждению пресс-службы, в ходе беседы обсуждались вопросы безопасности.

«Я подтвердила непоколебимую поддержку со стороны Швеции и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины», — цитирует ТАСС слова главы шведского правительства.

По её словам, Россия должна «снизить напряжённость» на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября США и их сателлиты ежедневно заявляют о том, что Россия со дня на день начнёт военное вторжение на Украину.