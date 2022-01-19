Москва, 19 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. России не стоит вести переговоры с Йенсом Столтенбергом, ей следует говорить напрямую с США. Об этом 19 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Столтенберг это, по сути, американский клоун», — заявил эксперт.

России как мировой державе стоит вести переговоры «не с клоунами, а с директором цирка». «Выслушивать концерт «европейского» хора проамериканских евнухов нет смысла. Командировочные жалко» — подытожил эксперт.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России провести встречу «Россия-НАТО» в Европе для обсуждения проблем безопасности.