Анкара, 19 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Отличные отношения между Турцией и Сербией способствуют миру и стабильности на Балканах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 января после окончания визита лидера Сербии Александра Вучича в Анкару.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы продолжим укреплять наши отношения с Сербией, которые считаем отличным, способствующим миру и стабильности в регионе», — заявил Эрдоган на своей странице в «Твиттере».

Эрдоган поблагодарил Вучича за визит и приглашение посетить Белград, обращаясь к президенту Сербии словами «мой дорогой друг».

Напомним, что Вучич 18 января в Анкаре принял участие в третьем заседании Высокого совета по сотрудничеству Сербии и Турции.