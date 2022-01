Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Американский поп-рэп-исполнитель iann dior (Майкл Олмо) выпустил новый сингл, записанный вместе с Machine Gun Келли (Колсон Бейкер) и барабанщиком blink-182 Трэвисом Баркером. Об этом 18 января рассказал портал NME.

Кадр из клипа рэпера iann dior Официальный YouTube-канал рэпера iann dior

Песня представляет собой последний сингл с предстоящего третьего студийного альбома рэпера On To Better Things, который выйдет в пятницу, 21 января, на лейбле 10K Projects.

Премьера песни thought it was состоялась в эфире радиостанции BBC Radio 1. Сингл следует за прошлогодними релизами V12, в котором фигурирует рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс), и let you.

