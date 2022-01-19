Москва, 19 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 19 января на официальном сайте московского «Спартака» объявили, что «красно-белые» подписали с 24-летним бразильским фланговым атакующим защитником Айртоном Лукасом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Айртон

В текущем сезоне Айртон Лукас сыграл в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Химок». В Лиге Европы УЕФА на счету бразильца одна результативная передача в шести матчах групповой стадии.

Айртон Дантас перешел в «Спартак» 1 января 2019 года из бразильского клуба «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.