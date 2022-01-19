Лондон, , 21:49 — REGNUM Сегодня, 19 января, агент 25-летнего бразильского центрального полузащитника туринского «Ювентуса» Артура Мело Федерико Пасторелло сегодня в Лондоне встретился с техническим директором «Арсенал» Эдуардо Гаспаром для обсуждения возможного трансфера его клиента.

ФК «Арсенал»

Также сообщается, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета лично заинтересован в трансфере бразильского футболиста.

В текущем сезоне Артур Мело принял участие в четырнадцати матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Артур перешел в «Ювентус» 1 сентября 2020 года из «Барселоны» за 76 миллионов евро. Также бразилец стал частью сделки по трансферу Миралема Пьянича в каталонский клуб. Текущее соглашение полузащитника с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.